UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси "Искандеры", - Путин

Фото: ракетный комплекс "Искандер" (wikimedia.by)
Автор: Сергей Пышкин

Россия передаст Беларуси "Искандеры-М". Планирует сделать это уже в ближайшие месяцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"В течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении. Я предлагаю поручить Министерству обороны и начальнику Генштаба проработать все детали связанные с этим", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко, сегодня, 25 июня, начали переговоры.

Также этой ночью оккупанты нанесли массированного ракетного удара по Украине, а тем временем с территории Беларуси были применены против нашей страны бомбардировщики Ту-22М3. В то же время было возобновлено применение комплексов "Искандер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаБеларусь