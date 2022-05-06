ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія безуспішно намагається наступати на різних ділянках: останні дані з фронту

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 травня 2022 19:29
Росія безуспішно намагається наступати на різних ділянках: останні дані з фронту Фото: окупанти безуспішно намагаються наступати на різних ділянках фронту (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська безуспішно намагаються наступати на різних ділянках фронту. Українські військові відбили атаки противника на Донбасі та Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

У Донецькій області противник намагався наступати в напрямку населеного пункту Шандриголове. Крім того, ворог прагнув встановити контроль над Рубіжним і Воєводівкою. Всі атаки окупантів виявилися безуспішними.

У районі Попасної противник зробив спробу наступу в напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдіївському та Курахівському напрямках противник обмежився обстрілами позицій українських військових.

Найбільша активність російських військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Противник не припиняє спроб наступати з метою встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору в окупований Крим.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області.

Зазначимо, наступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Донбас Луганськ Війна в Україні
NEWS
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо