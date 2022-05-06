Росія безуспішно намагається наступати на різних ділянках: останні дані з фронту

Російські війська безуспішно намагаються наступати на різних ділянках фронту. Українські військові відбили атаки противника на Донбасі та Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

У Донецькій області противник намагався наступати в напрямку населеного пункту Шандриголове. Крім того, ворог прагнув встановити контроль над Рубіжним і Воєводівкою. Всі атаки окупантів виявилися безуспішними.

У районі Попасної противник зробив спробу наступу в напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдіївському та Курахівському напрямках противник обмежився обстрілами позицій українських військових.

Найбільша активність російських військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Противник не припиняє спроб наступати з метою встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору в окупований Крим.