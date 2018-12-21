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Росія та Білорусь завершують створення єдиного законодавства

Новини » Політика    21.12.2018 - 22:35
Росія та Білорусь завершують створення єдиного законодавства
Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)

За словами Володіна, єдиний правовий простір допоможе гармоніювати економічне співробітництво

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.by.

За словами Володіна, створення єдиного правового простору - це шлях до забезпечення рівних умов для роботи підприємств і підприємств обох країн на всій території "Союзної держави".

Голова Держдуми РФ повідомив, що підготовка проекту Концепції зближення законодавств РФ і Білорусі "знаходиться на завершальній стадії".

"На її основі нам буде необхідно розробити дорожню карту щодо гармонізації законодавства", - сказав спікер.

"Формування єдиного правового простору - необхідна умова для активізації економічного співробітництва, підвищення ефективності реалізації спільних проектів і програм в рамках Союзної держави. Це обговорювали на П'ятому Форумі регіонів Білорусі та Росії президенти наших країн - Володимир Володимирович Путін і Олександр Григорович Лукашенко", - сказав Володін.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації. За словами Лукашенка, навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії. Він також додав, що для Білорусі святе - це суверенітет.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко вважає непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни. 

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