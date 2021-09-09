UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия и Беларусь обсудили создание единого оборонного пространства

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко единое оборонное пространство России и Беларуси. Это необходимо для защиты внешних границ Союзного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и Лукашенко.

"Сегодня нами обсуждались вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал Путин.

Он также отметил, что учения России и Беларуси "Запад-2021" имеют большое значение для формирования единого оборонного пространства двух стран. Путин добавил, что предстоящие совместные маневры не направлены против кого-либо.

Напомним, сегодня в Беларуси на боевое дежурство заступил российско-белорусский центр ПВО. В его задачи входит охрана воздушных границ Союзного государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияБеларусь