Россия и Беларусь обсудили создание единого оборонного пространства

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко единое оборонное пространство России и Беларуси. Это необходимо для защиты внешних границ Союзного государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и Лукашенко.
"Сегодня нами обсуждались вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал Путин.
Он также отметил, что учения России и Беларуси "Запад-2021" имеют большое значение для формирования единого оборонного пространства двух стран. Путин добавил, что предстоящие совместные маневры не направлены против кого-либо.
Напомним, сегодня в Беларуси на боевое дежурство заступил российско-белорусский центр ПВО. В его задачи входит охрана воздушных границ Союзного государства.