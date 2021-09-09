Росія і Білорусь обговорили створення єдиного оборонного простору

Президент РФ Володимир Путін обговорив з Олександром Лукашенком єдиний оборонний простір Росії та Білорусі. Це необхідно для захисту зовнішніх кордонів Союзної держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і Лукашенка.
"Сьогодні нами обговорювалися питання будівництва єдиного оборонного простору і забезпечення безпеки Союзної держави на зовнішньому периметрі", - сказав Путін.
Він також зазначив, що навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають велике значення для формування єдиного оборонного простору двох країн. Путін додав, що майбутні спільні маневри не спрямовані проти кого-небудь.
Нагадаємо, сьогодні у Білорусі на бойове чергування заступив російсько-білоруський центр ППО. У його завдання входить охорона повітряних кордонів Союзної держави.