Россия и Беларусь начнут боевые дежурства по противовоздушной обороне
Россия и Беларусь летом начнуть боевые дежурства по противовоздушной обороне (ПВО). Они будуть проходить на одном из аэродромов Беларуси.
Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в конце 2020 года министрами обороны Беларуси и России был утвержден план действий дежурных сил по ПВО войск и средств Единой региональной системы ПВО Беларуси и РФ.
"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал он.
В 2021 году планируется участие в оперативно-тактических учениях с родами войск ВВС и ПВО Беларуси на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество - 2021", сообщил военный.
Напомним, министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Один из них будет базироваться в Белоруссии.
Кроме того, Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечения безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом.