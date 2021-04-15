Россия и Беларусь начнут боевые дежурства по противовоздушной обороне

Россия и Беларусь летом начнуть боевые дежурства по противовоздушной обороне (ПВО). Они будуть проходить на одном из аэродромов Беларуси.

Он отметил, что в конце 2020 года министрами обороны Беларуси и России был утвержден план действий дежурных сил по ПВО войск и средств Единой региональной системы ПВО Беларуси и РФ.

"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал он.

В 2021 году планируется участие в оперативно-тактических учениях с родами войск ВВС и ПВО Беларуси на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество - 2021", сообщил военный.