Росія і Білорусь почнуть бойові чергування з протиповітряної оборони

Росія і Білорусь влітку начнуть бойові чергування з протиповітряної оборони (ППО). Вони будуть проходити на одному з аеродромів Білорусі.

Він зазначив, що наприкінці 2020 року міністрами оборони Білорусі та Росії був затверджений план дій чергових сил з ППО військ і засобів Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та РФ.

"В рамках практичної реалізації у цьому році вже влітку на одному з наших аеродромів в Республіці Білорусь починається спільне несення бойового чергування силами і засобами Військово-повітряних сил і військ ППО Республіки Білорусь і Повітряно-космічними силами РФ", - сказав він.

У 2021 році планується участь в оперативно-тактичних навчаннях з родами військ ВПС і ППО Білорусі на полігоні Ашулук в Астраханській області, а також у спільних навчаннях "Бойова співдружність - 2021", повідомив військовий.