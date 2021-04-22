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Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью, - Лукашенко

Автор: Артур Родивилов

Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью после заседания Высшего госсовета. Осталось решить вопрос относительно объединения налоговых систем.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Путиным, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран.

Он также напомнил, что летом должен пройти Форум регионов Беларуси и РФ в Московской области, а формализовать договоренности о создании союзного государства страны смогут после заседания Высшего государственного совета.

"А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", - резюмировал Лукашенко после встречи с Путиным.

Напомним, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично". Белорусский лидер также отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

Ранее эстонская разведка заявила, что нападение российской армии на Украину и страны Балтии из территории Беларуси становится все более реальным из-за превращения этого союзного Кремлю государства фактически на еще один военный округ РФ.

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