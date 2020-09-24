В России арестовали квартиру Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино. Позже стало известно об аресте счетов политика.

Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter.

По ее словам, это связано с иском компании "Московский школьник", к которой имеет отношение бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина". Ярмыш также напомнила о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа.

"Это означает, что квартиру можно продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы счета Навального", - пояснила она.

Отметим, Фонд борьбы с коррупцией ранее обвинял комбинат питания "Московский школьник" во вспышки дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. После этого комбинат требовал с Навального и ФБК по пол миллиарда рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации.

В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков всего 88 миллионов рублей (около 1,1 млн долларов). Из-за проигранного иска Навальный объявил о закрытии ФБК.

В конце августа 2020 года стало известно, что Евгений Пригожин выкупил у "Московского школьника" право требовать долг с представителей ФБК.

Напомним, ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому.