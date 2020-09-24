В Росії заарештували квартиру Навального

Судові пристави наклали арешт на квартиру російського опозиціонера Олексія Навального в московському районі Мар'їно. Пізніше стало відомо про арешт рахунків політика.

Про це речник політика Кіра Ярмиш повідомила у своєму Twitter.

За її словами, це пов'язано з позовом компанії "Московський школяр", до якої має відношення бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна". Ярмиш також нагадала про заборону реєстраційних дій на частку Навального у квартирі пристави оголосили 27 серпня.

"Це означає, що квартиру можна продати, подарувати або закласти. Тоді ж були арештовані рахунки Навального", - пояснила вона.

Зазначимо, Фонд боротьби з корупцією раніше звинувачував комбінат харчування "Московський школяр" у спалаху дизентерії в московських дитячих садках і школах у грудні 2018 року. Після цього комбінат вимагав з Навального, Соболь і ФБК по пів мільярда рублів, як компенсацію шкоди діловій репутації.

У жовтні 2019 року суд задовольнив позов і постановив стягнути з відповідачів загалом 88 мільйонів рублів (близько 1,1 млн доларів). Через програний позов Навальний оголосив про закриття ФБК.

В кінці серпня 2020 року стало відомо, що Євген Пригожин викупив у "Московського школяра" право вимагати борг з представників ФБК.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Monde повідомила, що російський президент Володимир Путін у розмові з Макроном 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новічок", через яку він впав у кому. Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому.