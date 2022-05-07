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Россия "анонсировала" обстрелы Львовской и Волынской областей 8 мая

Фото: Россия "анонсировали" обстрелы Львовской и Волынской областей 8 мая (nationalinterest.org)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация "анонсировала" 8 мая обстрелы "Точкой-У" по скоплениях людей во Львовской и Волынской областях. Планирует обвинить в этом украинские власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Межведомственный координационный штаб РФ.

"8 мая в ходе Дня памяти и примирения в западных районах страны, который отмечается в Украине, "киевский режим" планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах", - пишет координационный штаб РФ.

Пресс-служба отмечает, что якобы наши защитники нанесут удары "Точкой-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей.

Также страна-оккупант вспоминает трагический случай на железнодорожном вокзале в Краматорске, когда тысячи гражданских ожидали эвакуационный поезд.

Более того, оккупанты также добавили, что "провокации" готовит украинская власть с одобрения "западных кураторов".

Напомним, РБК-Украина писало обо всех возможных угрозах со стороны страны-оккупанта в ближайшие дни в материале "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

Как отметил президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, страна-оккупант выпустила более 2 тысяч ракет.

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