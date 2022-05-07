Россия "анонсировала" обстрелы Львовской и Волынской областей 8 мая

"8 мая в ходе Дня памяти и примирения в западных районах страны, который отмечается в Украине, "киевский режим" планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах", - пишет координационный штаб РФ.

Пресс-служба отмечает, что якобы наши защитники нанесут удары "Точкой-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей.

Также страна-оккупант вспоминает трагический случай на железнодорожном вокзале в Краматорске, когда тысячи гражданских ожидали эвакуационный поезд.

Более того, оккупанты также добавили, что "провокации" готовит украинская власть с одобрения "западных кураторов".