Россия "анонсировала" обстрелы Львовской и Волынской областей 8 мая
Российская Федерация "анонсировала" 8 мая обстрелы "Точкой-У" по скоплениях людей во Львовской и Волынской областях. Планирует обвинить в этом украинские власти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Межведомственный координационный штаб РФ.
"8 мая в ходе Дня памяти и примирения в западных районах страны, который отмечается в Украине, "киевский режим" планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах", - пишет координационный штаб РФ.
Пресс-служба отмечает, что якобы наши защитники нанесут удары "Точкой-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей.
Также страна-оккупант вспоминает трагический случай на железнодорожном вокзале в Краматорске, когда тысячи гражданских ожидали эвакуационный поезд.
Более того, оккупанты также добавили, что "провокации" готовит украинская власть с одобрения "западных кураторов".
Напомним, РБК-Украина писало обо всех возможных угрозах со стороны страны-оккупанта в ближайшие дни в материале "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".
Как отметил президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, страна-оккупант выпустила более 2 тысяч ракет.
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