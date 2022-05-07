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Росія "анонсувала" обстріли Львівської та Волинської областей 8 травня

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Субота 07 травня 2022 23:20
Росія "анонсувала" обстріли Львівської та Волинської областей 8 травня Фото: Росія "анонсували" обстріли Львівської та Волинської областей 8 травня (nationalinterest.org)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація "анонсувала" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у ​​Львівській та Волинській областях. Планує звинуватити у цьому українську владу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

"8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах", - пише координаційний штаб РФ.

Пресслужба зазначає, що нібито наші захисники завдадуть удари "Точкою-У" по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей.

Також країна-окупант згадує трагічний випадок на залізничному вокзалі у Краматорську, коли тисячі цивільних очікували евакуаційний поїзд.

Ба більше, окупанти також додали, що "провокації" готує українська влада зі схвалення "західних кураторів".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про усі можливі загрози з боку країни-окупанта найближчими днями в матеріалі "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

Як відзначив президент Володимир Зеленський, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-окупант випустила більше ніж 2 тисячі ракет.

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