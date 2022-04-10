Россия может активизировать боевые действия за Харьков, - Генштаб

Российская Федерация может снова попытаться захватить Харьков. Есть вероятность активизации боевых действий за город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил - на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные обстреляли поселок в Харьковской области. В результате огня есть раненые.

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