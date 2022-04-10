Росія може активізувати бойові дії за Харків, - Генштаб

Російська Федерація може знову спробувати захопити Харків. Є ймовірність активізації бойових дій за місто.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил - на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків", - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові обстріляли селище в Харківській області. Внаслідок вогню є поранені.
Війна Росії проти України триває сорок шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.