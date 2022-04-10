Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы

Российские оккупанты два раза обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. В результате погибли пять человек, число раненых пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьков Life.

Как сообщил источник канала в городских властях, поселок Слатино оккупанты обстреляли 9 и 10 апреля. Вчера погибли три человека, еще двое получили ранения. В результате сегодняшнего обстрела погибли двое мирных жителей - молодая женщина и мужчина. "Попали в частный дом, люди не успели добежать до подвала", - пояснил собеседник канала. Он добавил, что среди мирных жителей есть раненые, но их число пока неизвестно. По его словам, на территории Дергачевской общины разрушены более 500 зданий.