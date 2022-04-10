ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 10 апреля 2022 16:55
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты два раза обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. В результате погибли пять человек, число раненых пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьков Life.

Как сообщил источник канала в городских властях, поселок Слатино оккупанты обстреляли 9 и 10 апреля. Вчера погибли три человека, еще двое получили ранения.

В результате сегодняшнего обстрела погибли двое мирных жителей - молодая женщина и мужчина. "Попали в частный дом, люди не успели добежать до подвала", - пояснил собеседник канала.

Он добавил, что среди мирных жителей есть раненые, но их число пока неизвестно. По его словам, на территории Дергачевской общины разрушены более 500 зданий.

Напомним, оккупанты прекращают обстрелы Харькова и пригородов. При этом враг использует не только ракеты и снаряды, но и новые виды бомб, которые спускаются на парашютах.

Украина защищается от российского вторжения 46-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Война в Украине
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну