ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины, - ГУР

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 апреля 2022 16:40
Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины, - ГУР Фото: Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России пытаются вернуть на войну против Украины раненых солдат, которые в своем большинстве отказываются это делать. Для агитации страна-агрессор использует пропагандистские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.

По данным разведки, российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести.

"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о" фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - указано в сообщении.

Россия агитирует раненых солдат вернуться на войну против Украины, - ГУР

Напомним, ГУР опубликовало данные российских военных 234 десантно-штурмового полка. Они совершали геноцид украинского народа в Бородянке Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Войска РФ Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции