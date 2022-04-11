Росія агітує поранених солдатів повернутися на війну проти України, - ГУР

В Росії намагаються повернути на війну проти України поранених солдатів, які у своїй більшості відмовляються це робити. Для агітації країна-агресор використовує пропагандистські ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Головного управління розвідки Міноборони.

"Окупанти посилюють антиукраїнську антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах. Для цього воєнно-політичне управління східного військового округу РФ вимагає організувати "проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети "Комсомольская правда", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, російські госпіталі наразі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості.

"Більшість з них не бажають повертатися у зону бойових дій. Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольской правды". В ньому розміщені постановчі фотографії радості "звільнених українців", матеріали про "фейковість" світової преси та про підтримку росіян війни проти України", - вказано в повідомленні.