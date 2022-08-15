Россия агитирует госслужащих к работе на оккупированных территориях Украины, - разведка

Россия агитирует российских госслужащих к работе на временно оккупированных территориях Украины. Однако многие отказываются из-за опасений за собственную безопасность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

"Согласно решению администрации Белгорода сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной работы в "ДНР" и "ЛНР" обещают выплачивать двойной оклад в рублях", - пишет пресс-служба разведки.

Также Россия обещает якобы компенсировать расходы по командировке и другие потребности, ввести надбавки к суточным в иностранной валюте с расчетом:

50% - главе администрации;

40% - первому и некоторым другим заместителям;

30% - начальникам отделов и их заместителям.

"Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в опасную командировку", - добавляет разведка.

Отмечается, что руководство Белгородской области отвечает за поддержку оккупации в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области.

Также оккупанты направляют туда и учителей для открытия школ и детских садов с сентября.

"В целом, из Белгородского бюджета планируется выделить 1,6 млрд руб. При том, что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд руб", - пишет разведка.