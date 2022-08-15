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Росія агітує держслужбовців до роботи на окупованих територіях України, - розвідка

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Понеділок 15 серпня 2022 14:00
Росія агітує держслужбовців до роботи на окупованих територіях України, - розвідка Фото: Росія агітує держслужбовців до роботи на окупованих територіях України (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Росія агітує російських держслужбовців до робити на тимчасово окупованих територіях України. Однак багато відмовляється через побоювання за власну безпеку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях", - пише пресслужба розвідки.

Також Росія обіцяє нібито компенсувати витрати щодо відрядження й інші потреби, ввести надбавки до добових в іноземній валюті із розрахунком:

  • 50% - голові адміністрації;
  • 40% - першому та деяким іншим заступникам;
  • 30% - начальникам відділів та їхнім заступникам.

" Обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", - додає розвідка.

Зазначається, що керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку окупації у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганської області.

Також окупанти направляють туди й вчителів для відкриття шкіл та дитячих садків з вересня.

"Загалом, з бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд руб", - пише розвідка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупаційна влада в Херсоні вимагає від медиків підписувати документи про згоду на отримання зарплат в рублях.

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