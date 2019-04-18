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Росія обмежить поставки вугілля до України

Новини » Енергетика    18.04.2019 - 13:16
Росія обмежить поставки вугілля до України
Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

Поставки вугілля до України продовжаться тільки при наявності спецдозволів

Російська Федерація з 1 червня 2019 розширить санкції проти України і обмежить експорт вугілля. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ.

За його словами, буде заборонено імпорт української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки. Він також зазначив, що вартість цього імпорту минулого року склала 250 млн доларів.

"Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити до Україну лише на підставі окремих дозволів. До цієї категорії включено продукцію ПЕК, у тому числі вугілля", - додав Медведєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заборонила експорт нафтопродуктів до України. За словами російського прем'єра, Москва змушена захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи.

Зазначимо, 21 березня вступили в силу розширені санкції України проти Росії. Зокрема, були введені санкції проти осіб і компаній, щодо яких раніше застосували обмеження Євросоюз, США та Канада. Також на підставі пропозицій НБУ продовжено санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.

 

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