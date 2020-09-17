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В России заявили, что при Зеленском не следует ожидать прогресса по "Минску"

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что прогресса в выполнении минских соглашений вряд ли появится при нынешнем руководстве Украины. А именно при президенте Владимире Зеленском.

Об этом Лавров сообщил в интервью телеканалу RTVI.

Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.

По его словам, украинские власти заявляют о необходимости минских соглашений для того, чтобы обвинить Россию в их невыполнении для продолжения санкций ЕС и США.

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"Тем не менее, такое извращенное понимание сути минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", - подчеркнул Лавров.

Напомним, российская сторона на заседании ТКГ настаивает, что постановление о местных выборах не соответствует минским соглашениям.

Кроме того, в ближайшие недели должна состоятся новая встреча советников "нормандской четверки", поскольку в Берлине не удалось согласовать дату саммита лидеров четырех стран.

Российский представитель на переговорах Дмитрий Козак заявил, что украинская сторона обязалась пересмотреть постановление о местных выборах, которое, по мнению Москвы, нарушает минские соглашения.

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Новости Украины Владимир Зеленскийминские соглашенияЛавров