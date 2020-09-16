ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ТКГ обсуждает постановление Рады о местных выборах

Киев, Среда 16 сентября 2020 15:07
ТКГ обсуждает постановление Рады о местных выборах
Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждает постановление Верховной рады о местных выборах. Представители российской стороны настаивают, что оно не соответствует минским соглашениям.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Переговоры в ТКГ начались в 13:00.

По словам собеседника издания, представители украинской делегации напомнили, что пересмотр постановления - это компетенция Верховной рады. Потому никто из делегации не может влиять на работу независимого коллегиального органа.

При этом российская сторона продолжает настаивать, что постановление не соответствует минским соглашениям.

Отметим, накануне сторонам не удалось разблокировать работу политической подгруппы ТКГ.

"Несмотря на пятничную встречу советников Н-4 ("нормандской четверки", - ред.), ничего не поменялось", - сообщил в Facebook представитель ОРДО Сергей Гармаш по итогам заседания подгруппы.

Ранее представители РФ отказались работать над законом "об особом статусе Донбасса" пока Верховная рада Украины не пересмотрит постановление о местных выборах.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина на встрече в Берлине не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах.

Ранее первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников сообщил, что появится спикер, который будет информировать о работе Трехсторонней контактной группы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ДонбасспереговорыКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь