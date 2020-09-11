В ближайшие недели состоится новая встреча советников "нормандской четверки"

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

В ближайшие недели состоится новая встреча политических советников "нормандской четверки". Советники продолжат обсуждение подготовки к предстоящему саммиту в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отметим, как заявил руководитель ОП Андрей Ермак, во время сегодняшних переговоров политических советников "нормандской четверки" в Берлине не удалось договориться о дате предстоящей встречи лидеров четырех стран. Однако он надеется, что встреча лидеров состоится до конца года.

Кроме того, представитель России в переговорах Дмитрий Козак заявил, что он не видит никаких оснований для проведения встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится сразу после переговоров политических советников.