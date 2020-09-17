У Росії заявили, що при Зеленському не слід очікувати прогресу по "Мінську"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що прогресу у виконанні мінських угод навряд чи з'явиться при нинішньому керівництві України. А саме при президентові Володимирові Зеленському.

Про це Лавров повідомив в інтерв'ю телеканалу RTVI.

Я не думаю, що при нинішньому українському уряді, як і при попередньому президентові, буде якийсь прогрес у виконанні мінських угод, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віце-прем'єр Резніков, який відповідає за роботу в Контактній групі з врегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба", - сказав Лавров.

За його словами, українська влада заявляє про необхідність мінських угод для того, щоб звинуватити Росію в їх невиконанні для продовження санкцій ЄС і США.

"Проте, таке збочене розуміння суті мінських угод, вірніше спроба звалити все на Росію, хоча Росія там жодного разу не згадана, глибоко проникла у свідомість наших європейських колег, включаючи Францію і Німеччину", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, російська сторона на засіданні ТКГ наполягає, що постанову про місцеві вибори не відповідає мінськими угодами.

Крім того, в найближчі тижні має відбутися нова зустріч радників "нормандської четвірки", оскільки в Берліні не вдалося узгодити дату саміту лідерів чотирьох країн.

Російський представник на переговорах Дмитро Козак заявив, що українська сторона зобов'язалася переглянути постанову про місцеві вибори, яке, на думку Москви, порушує мінські угоди.