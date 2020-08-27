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В России заявили о задержании очередного украинского "шпиона"

Автор: РБК-Украина

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала российского военнослужащего. Его подозревают в якобы шпионаже в пользу Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Сообщается, что в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. По данным ФСБ, он якобы собирал и передавал секретные сведения Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

"ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее ФСБ заявила о попытке Службы безопасности Украины выкрасть лидера боевиков Донбасса; позже оказалось, что речь идет о попытке похищения бывшего "прапорщика спецназа Министерства государственной безопасности ДНР" Романа Волянюка.

СБУ опровергла причастность к этому инциденту и назвала его очередной российской провокацией.

До этого в оккупированном Севастополе задержали военного моряка Черноморского флота, которому вменяют якобы шпионаж на Украину.

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