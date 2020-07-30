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В РФ задержали моряка Черноморского флота, якобы шпионившего на Украину

Севастополь, Четверг 30 июля 2020 11:56
В РФ задержали моряка Черноморского флота, якобы шпионившего на Украину
Фото: задержание моряка (скрин видео ЦОС ФСБ РФ)
Автор: Юлия Струк

Военного уже арестовали

В оккупированном Россией Севастополе Федеральная служба безопасности РФ задержала военнослужащего Черноморского флота Российской Федерации. Ему вменяют шпионаж на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Так, военного задержали по подозрению в государственной измене.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - указано в сообщении.

При этом подробности российское ведомство не раскрывает. Вместе с тем указано, что уголовное дело открыто по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в начале июля стало известно, что бывшего украинского футболиста Василия Василенко арестовали в России по делу о шпионаже в пользу Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее в аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности РФ задержала двоих человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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Новости Украины ФСБКрымшпионажЧерноморский флот
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