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У Росії заявили про затримання чергового українського "шпигуна"

Автор: РБК-Україна

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала російського військовослужбовця. Його підозрюють в нібито шпигунстві на користь України.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті ФСБ.

Повідомляється, що в Барнаулі затримали військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення. За даними ФСБ, він нібито збирав і передавав секретні відомості Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

"ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії" Державна зрада ". Відносно військовослужбовця судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Ведеться слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ФСБ заявила про спробу Служби безпеки України викрасти лідера бойовиків Донбасу; пізніше виявилося, що мова йде про спробу викрадення колишнього "прапорщика спецназу Міністерства державної безпеки ДНР" Романа Волянюка.

СБУ спростувала причетність до цього інциденту і назвала його черговою російською провокацією.

До цього в окупованому Севастополі затримали військового моряка Чорноморського флоту, якому закидають нібито шпигунство на Україну.

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