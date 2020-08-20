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ФСБ заявила о попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса

Москва, Четверг 20 августа 2020 10:39
ФСБ заявила о попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса
Фото: ФСБ (flickr.com/podpolkovnikvvs)
Автор: Анастасия Рокитна

ФСБ задержала семерых человек, которые якобы пытались похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о срыве попытки похищения лидера сепаратистов Донбасса. Организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ задержала семерых человек, которые якобы пытались похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса по заданию спецслужб Украины. По данным ФСБ, похитить должны были лицо, принимавшее активное участие в боевых действиях против ВСУ.

"Непосредственно во время попытки похищения задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада.

"В составе указанного управления функционирует 4-й отдел, который непосредственно ведет работу с ОЗУ на территории России", - отметили в ФСБ.

Российская сторона утверждает, что украинские спецслужбы привлекали группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян.

"По указанию украинской спецслужбы члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда задач выезжали на территорию "ДНР", - добавили в ФСБ.

Отметим, ранее СБУ в ответ за запрос РБК-Украина сообщили о задержании бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики обвинили в убийстве главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Напомним, Служба безопасности Украины опровергает причастность к якобы спецоперации по выманиванию боевиков частной военной компании "Вагнера" из Российской Федерации.

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