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В России заявили о задержании группы украинцев. Их обвинили в подготовке взрывов

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили о задержании группы украинцев. Их обвинили в планировании взрывов и вооруженных нападений.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Их задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.

"Задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - говорится в сообщении.

Представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что организатором указанного сообщества якобы является Егор Краснов. Он посредством переписки в социальных сетях якобы склонил гражданина России Алексея Нарзяева "к совершению двух убийств по экстремистским мотивам".

Напомним, ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинского "шпиона".

Ранее сообщалось, что в Крыму российские пограничники задержали украинское судно. На борту катера были обнаружены два члена экипажа - граждане Украины.

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