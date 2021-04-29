В России заявили о задержании группы украинцев. Их обвинили в подготовке взрывов

В России заявили о задержании группы украинцев. Их обвинили в планировании взрывов и вооруженных нападений.

Их задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.

"Задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - говорится в сообщении.

Представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что организатором указанного сообщества якобы является Егор Краснов. Он посредством переписки в социальных сетях якобы склонил гражданина России Алексея Нарзяева "к совершению двух убийств по экстремистским мотивам".