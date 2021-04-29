У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в підготовці вибухів

У Росії заявили про затримання групи українців. Їх звинуватили в плануванні вибухів і збройних нападів.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Їх затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залеському Ярославської області.
"Затримано 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства "М.К.У.", причетних до скоєння насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адміністративних будівель органів влади та збройних нападів на громадян", - йдеться в повідомленні.
Представник СК РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов. Він за допомогою листування в соціальних мережах нібито схилив громадянина Росії Олексія Нарзяєва "до скоєння двох вбивств за екстремістськими мотивами".
Нагадаємо, ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна".
Раніше повідомлялося, що в Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу-громадяни України.