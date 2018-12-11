В РФ засудили экс-офицера Черноморского флота, обвиняемого в шпионаже для Украины

Фото: Леонид Пархоменко - по центру (скриншот видео/ФСБ)

Леонида Пархоменко приговорили к 14 годам тюрьмы

В Российской Федерации приговорили к 14 годам лишения свободы бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины. Об этом ссобщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Решение принял во вторник, 11 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Он признал Пархоменко виновным в госизмене и назначил ему наказание - 14 лет колонии строгого режима. При этом государственный обвинитель просил назначить 15 лет лишения свободы.

Адвокат Леонида Пархоменко Каспар Килафян уже заявил, что собирается обжаловать приговор. Крогме, того, сам Пархоменко в ходе судебного заседания виновным в госизмене себя не признал. Он отрицал , что причастен к передаче представителю иностранного государства (спецслужбам Украины, - ред.) сведений, составляющих гостайну.

Как заявили в ФСБ, капитан 2-го ранга в запасе Леонид Пархоменко передавал украинской спецслужбе сведения о Черноморском флоте РФ, составляющие гостайну. В октябре суд в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело экс-офицера.

В частности, ФСБ утверждает, что в период прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ с декабря 2003 года по декабрь 2005 года Пархоменко был в должности помощника начальника группы войсковой части. Он имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Также российское расследование утверждает, что Пархоменко в тот же период завербовали украинские спецслужбы в Севастополе. Офицер якобы передавал спецслужбам секретные сведения за денежное вознаграждение.

Напомним, Леонида Пархоменко задержали в ноябре 2016 года в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России.