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У Росії заявили про затримання американського шпигуна

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 11:12
У Росії заявили про затримання американського шпигуна
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Громадянина США затримали 28 грудня

Працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали у Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) через підозру у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, громадянина США Пола Вілана було затримано 28 грудня 2018 року. Проти нього відкрили кримінальну справу за статтею "шпигунство".

"Двадцять восьмого грудня у Москві працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації при проведенні шпигунської акції затриманий громадянин США Пол Вілан", - йдеться у повідомленні ФСБ РФ.

Зазначається, що наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2018 року Служба безпеки України  порушила кримінальні провадження щодо десяти громадян Росії через шпигунські дії на території України.

Додамо також, 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни.

Крім того, у РФ до 14 років позбавлення волі засудили колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменко, якого звинуватили в шпигунстві на користь України. 

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