У Росії заявили, що загальної мобілізації не буде
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що загальної мобілізації в Росії не буде. Раніше повідомлялося, що країна-агресор планує провести її 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
В ході інтерв'ю Володіна запитали про те, чи планується в Росії загальна мобілізація через війну проти України. Спікер категорично спростував ці заяви.
"Ні, ні, ні. Я вам і в ефірі, і без ефіру це скажу", - сказав він під час інтерв'ю.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України допустили, що Володимир Путін може оголосити повну мобілізацію в Росії.
Зазначимо, за даними британських військових Путін може оголосити про початок загальної мобілізації в Росії 9 травня під час параду.
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