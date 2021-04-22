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В России заявили о "всеобщей мобилизации" в Украине. МИД отреагировал

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 19:31
В России заявили о "всеобщей мобилизации" в Украине. МИД отреагировал Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: РБК-Украина

Спикер МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что Украина объявила "всеобщую мобилизацию" на фоне стягивания российских войск к границам на востоке страны. Это заявление является очередным примером дезинформации Москвы.

Такое заявление в комментарии РБК-Украина сделал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Россия является единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах".

"Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - сказал Николенко.

Он добавил, что на фоне эскалации Россией ситуации Украина получила беспрецедентную международную поддержку.

В то же время, иностранные партнеры особо отмечают взвешенность позиции украинской стороны относительно преданности политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Напомним, вчера Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Рада приняла этот закон еще в марте.

Как известно, в течение последних недель наблюдается обострение на фоне взыскания российских войск к границам Украины. По разным оценкам, было стянуто около 150 тысяч военных.

РБК-Украина писало, что сегодня в РФ заявили об отводе войск от границ Украины в пункты постоянной дислокации.

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