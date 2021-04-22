У Росії заявили про "загальну мобілізацію" в Україні. МЗС відреагував

Речниця МЗС Росії Марія Захарова сьогодні на брифінгу заявила, що Україна оголосила "загальну мобілізацію" на фоні стягнення російських військ до кордонів на сході країни. Ця заява є черговим прикладом дезінформації Москви.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Росія є єдиною державою в світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах".

"Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення "загальної мобілізації" в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - мова йде про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці", - сказав Ніколенко.

Він додав, що на тлі ескалації Росією безпекової ситуації Україна отримала безпрецедентну міжнародну підтримку.

Водночас, іноземні партнери особливо відзначають виваженісь позиції української сторони щодо відданості політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією.