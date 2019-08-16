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Балуха вывезли в Москву

Новости » Политика    16.08.2019 - 15:19
Балуха вывезли в Москву
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Причины этапирования украинского активиста неизвестны

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву из колонии №4 города Торжок. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что Владимира Балуха было вывезено 16 августа в московский следственный изолятор №2. При этом пока неизвестно, в какой именно изолятор.

"Это или "Лефортово", или "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Затем мы уточнили информацию, и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", - сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 августа Балуха поместили в штрафной изолятор в российской колонии № 4 города Торжок. В ШИЗО он должен был пробыть 15 суток. Помещение в ШИЗО стало для него шестым за четыре месяца пребывания в колонии.

Ранее сообщалось, что 18 июля у Балуха резко ухудшилось состояние здоровья. У него были проблемы с почками, а также усилились отеки. При этом к нему не пускали независимого врача и психолога.

Напомним, 5 июля Балух прекратил свою вторую голодовку, которая длилась с 28 июня. Причиной прекращения стало выполнение требований политзаключенного. Он требовал вернуть псалтырь, дать ему теплую одежду и вызвать консула Украины.

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Новости Украины политзаключенные в РФВладимир Балух
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