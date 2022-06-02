В России заявили, что Украина требует "гораздо большей демилитаризации" из-за оружия из США
Поставки дальнобойного вооружения несут угрозу территории РФ. В связи с этим Украине требуется "более глубокая демилитаризация", чем Донбассу.
Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Знает ли Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров", - заявил он.
По его словам, поставки вооружений из НАТО не только сделали Североатлантический блок "соучастником военных преступлений русофобского киевского режима, но и не оставляют иного выхода, чем в полном объеме завершить демилитаризацию всей территории, откуда исходит прямая военная угроза России, ЛНР, ДНР".
Напомним, США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.
Отметим, что с решением о поставках систем HIMARS были определенные проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.