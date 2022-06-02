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У Росії заявили, що Україна вимагає "набагато більшої демілітаризації" через зброю з США

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Москва, Четвер 02 червня 2022 12:32
У Росії заявили, що Україна вимагає "набагато більшої демілітаризації" через зброю з США Фото: Андрій Климов (facebook com akcentigeopolitiki)
Автор: Валерія Поліщук

Поставки Далекобійного озброєння несуть загрозу території РФ. У зв'язку з цим Україні потрібна "глибша демілітаризація", ніж Донбасу.

Про це заявив голова Комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Чи знає Джо Байден, що від російського Бєлгорода до Києва 428 кілометрів? Сумніваюся, але особисто мені важливо те, що технічна дальність американських систем залпового вогню, які готові до установки на українському театрі військових дій, до 500 кілометрів", - заявив він.

За його словами, поставки озброєнь з НАТО не тільки зробили Північноатлантичний блок "співучасником військових злочинів русофобського київського режиму, але і не залишають іншого виходу, ніж в повному обсязі завершити демілітаризацію всієї території, звідки виходить пряма військова загроза Росії, ЛНР, ДНР".

Нагадаємо, США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Відзначимо, що з рішенням про постачання систем HIMARS були певні проблеми, оскільки США побоювалися, що українські військові застосують їх для ударів по території Росії.

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