У Росії заявили про погодження документа для "нормандської четвірки"

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Рішення про публікації документа буде вирішуватися учасниками під час саміту

В Російській Федерації заявили, що підсумковий документ саміту "нормандської четвірки" узгоджений з представниками всіх учасників - Росія, України, Франції та Німеччини. Про це заявив директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова, передають російські ЗМІ.

Як зазначив Чеснаков, рішення про те, чи буде документ публічним або закритим, буде прийматися безпосередньо під час саміту.

"Саме Москва зажадала, щоб це було зроблено заздалегідь, до саміту, щоб обмежити спроби України вийти в ході переговорів за рамки Мінських угод. Буде опублікований цей текст або він буде носити закритий характер, сторони вирішать безпосередньо в Парижі", - повідомив Чеснаков.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. Остання зустріч на вищому рівні, що відбулася в жовтні 2016 року.

Як зазначив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко, українська сторона готова піти на розумний компроміс, який принесе прогрес.