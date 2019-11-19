Германия и Франция внесут большой вклад в мир на Донбассе, - Маас

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

В мире на Донбассе заинтересована Европа

Германия и Франция будут пытаться сделать большой вклад в решение, которое приведет к возвращению мира на востоке Украины. Об этом заявил Федеральный Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Маас, мир на Донбассе входит в интересы Европы.

"Этот закон об особом статусе с подготовкой местных выборов и обработка преступлений, которые произошли во время конфликта, это только два крупных вопроса, стоящие перед нами. Поэтому Германия вместе с Францией будет много делать для решения, чтобы в конце концов мир пришел на Восток Украины. Мы это делаем не как нейтральные посредники. Мы стоим за интересы Европы. Мы стоим за территориальную целостность Украины", - заявил Маас.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам Мааса, в вопросе урегулирования на Донбассе пришла очередь России выполнять обязательства. Глава МИД Германии отметил, что украинская сторона выполнила обязательства по Донбассу.

Напомним, нормандская встреча пройдет 9 декабря в Париже. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, украинская сторона готова принять разумный компромисс, который принесет прогресс.