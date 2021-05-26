Аксенов о ситуации с водой в Крыму: уже не будет хуже, чем сегодня

Ситуация с водой в оккупированном Крыму такова, что хуже уже не будет. В будущем она якобы будет только улучшаться.

Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает РИА Новости".

"Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - заявил Аксенов. Он также отметил, что уже якобы удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью.