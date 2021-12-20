В России заявили о "самом большом должке" США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон якобы имеет "самый большой должок" перед Москвой. В то же время у самой РФ "никаких долгов" перед Штатами нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Самый большой должок за США - это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва якобы "готова налаживать отношения с Вашингтоном" и уже выступила со всеми инициативами.

"Все предложения у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "долг за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора", - сказал Рябков.

Он также отметил, что как только США "будут готовы к диалогу", за Россией якобы "дело не станет".

Вместе с тем он заявил, сигналом того, что Вашингтон "осознанно идет на нагнетание напряженности", станет негативная реакция на предложения Москвы.