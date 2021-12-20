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В России заявили о "самом большом должке" США

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Москва, Понедельник 20 декабря 2021 15:11
В России заявили о "самом большом должке" США Фото: заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (twitter.com mid_rf)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон якобы имеет "самый большой должок" перед Москвой. В то же время у самой РФ "никаких долгов" перед Штатами нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Самый большой должок за США - это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва якобы "готова налаживать отношения с Вашингтоном" и уже выступила со всеми инициативами.

"Все предложения у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "долг за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора", - сказал Рябков.

Он также отметил, что как только США "будут готовы к диалогу", за Россией якобы "дело не станет".

Вместе с тем он заявил, сигналом того, что Вашингтон "осознанно идет на нагнетание напряженности", станет негативная реакция на предложения Москвы.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что хотят срочного ответа США на свои требования по так называемым "гарантиям безопасности". Также в Москве предполагают, что Вашингтон будет затягивать с реакцией.

Отметим, недавно РФ обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

В то время США и НАТО со своей стороны попросили Россию пообещать не нападать на Украину, но Москва отказалась.

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