В России заявили, что решат с Минском ситуацию относительно "вагнеровцев"

Российская Федерация и Беларусь решат все возникшие вопросы по ситуации с задержанными 33 боевиками ЧВК "Вагнера" под Минском". Взаимодействие следственных органов и прокуратуры поможет разобраться в данной ситуации.

Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

"Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации", - отметил он.

Он также заявил, что убежден в том, что результаты совместной работы Москвы и Минска снимут "необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда наших граждан на территорию республики".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Позже стало известно, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.