У Росії заявили, що вирішать з Мінськом ситуацію щодо "вагнерівців"

Російська Федерація і Білорусь вирішать всі виниклі питання по ситуації із затриманими 33 бойовиками ПВК "Вагнера" під Мінськом ". Взаємодія слідчих органів і прокуратури допоможе розібратися в даній ситуації.

Про це повідомив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, передає ТАСС.

"Важливо відзначити, що взаємодія співробітників Слідчого комітету РФ і Генеральної прокуратури зі своїми білоруськими партнерами дозволяє глибоко і всебічно розібратися в ситуації, що створилася", - зазначив він.

Він також заявив, що переконаний в тому, що результати спільної роботи Москви і Мінська знімуть "необгрунтованість тих трактувань, які прозвучали раніше щодо приїзду наших громадян на територію республіки".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі в складі бойовиків.