В России заявили, что не получали от Италии план по Украине

Россия не получила никакого плана по Украине. Вся имеющаяся информация у Кремля получена из средств массовой информации.

"Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан. Невозможно поверить, но это действительно так. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН. Еще раз - все данные на этот счет мы получили только из СМИ", - заявила она.

Захарова добавила, что детали плана являются оторванными от реальности, которые невозможно воспринимать всерьез.

"Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима", - добавила она.