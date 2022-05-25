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У Росії заявили, що не отримували від Італії план по Україні

Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Росія не отримала ніякого плану по Україні. Вся наявна інформація у Кремля отримана із засобів масової інформації.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ви не повірите, але ця ініціатива, якийсь план нам не був переданий. Неможливо повірити, але це дійсно так. Є у нас тільки інформація зі ЗМІ про якийсь план, який міністр закордонних справ Італії направив в ООН. Ще раз - всі дані на цей рахунок ми отримали тільки зі ЗМІ", - заявила вона.

Захарова додала, що деталі плану є відірваними від реальності, які неможливо сприймати всерйоз.

"Викликає подив припущення, що Москву могли б зацікавити, як вони пишуть, мирні ініціативи, які на чільне місце ставлять логіку подальшого посилення санкцій проти РФ і продовження військової підтримки київського режиму", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Італія розробила план миру і врегулювання кризи в Україні.

Нагадаємо, глава італійського уряду Маріо Драгі закликав терміново припинити вогонь в Україні, щоб почати серйозні переговори для врегулювання конфлікту.

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