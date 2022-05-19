Италия подала в ООН план мира для Украины. Он имеет четыре этапа

Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. Документ состоит из четырех этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

Документ был разработан Министерством иностранных дел Италии с участием правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.

Италия назвала четыре этапа для преодоления кризиса, которые будут проходить под наблюдением Международной группы содействия (GIF):

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины за короткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по территориям Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

План был вчера представлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.