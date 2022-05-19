ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Посадить Москву за стол переговоров": Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине

Новина українською →
Рим, Четверг 19 мая 2022 12:34
"Посадить Москву за стол переговоров": Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине. Он считает, таким образом удастся начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С соответствующим заявлением Драги выступил в Сенате верхней палаты в Риме, открывая дебаты о роли Италии в поддержке Украины.

"Прекращение огня должно быть достигнуто быстрее", - заявил итальянский премьер.

При этом он подчеркнул, что важно поддерживать давление с помощью экономических санкций, "поскольку мы должны посадить Москву за стол переговоров".

Вместе с тем Драги отметил, к этому времени Италия приняла три указа, разрешающих поставку оружия, но правительство не раскрыло, детали, какой именно тип вооружения был поставлен.

"Италия будет продолжать поддерживать правительство Украины в его усилиях по противостоянию российскому вторжению. Мы сделаем это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", - резюмировал премьер.

Напомним, сегодня в Офисе президента Украины заявляли, что прекращение огня в Украине невозможно без тотального вывода российских войск и пока РФ этого не сделает, в дальнейшем переговорной платформой будут введение санкций и поставки оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Италия Марио Драги Война России против Украины
NEWS
Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба
Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ