У Росії заявили про "план Б" в газових переговорах з Україною

Фото: Олексій Міллер (gazprom.ru)

Росія пропонує продовження діючого контракту на транзит

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія має "план Б" у газових переговорах з Україною щодо транзиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Міллера, "план Б" передбачає короткострокове продовження діючого контракту на транзит газу через Україну. Глава "Газпрому" додав, що "план Б" можуть задіяти, якщо Україна не встигне до 2020 року впровадити третій енергопакет.

"Є ризик, що станом на 1 січня 2020 Україна не зможе імплементувати третій енергопакет і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора і незалежного регулятора. І ми сьогодні говорили про те, що в цьому випадку також має сенс розглядати і "план Б" - продовження діючого контракту на короткий якийсь проміжок часу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Брюсселі завершилися тристоронні газові переговори за участі України, Росії та Європейського союзу щодо продовження контракту на транзит газу. Тристоронні переговори тривали майже 40 хвилин.

Як писало РБК-Україна, Росія на тристоронніх газових переговорах в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Європейського союзу.

Додамо, що сторони домовилися продовжити тристоронні газові переговори через місяць. Віце-президент Єврокомісії з питань Енергоринку Марош Шефчович зазначив, що переговори будуть відновлені до кінця жовтня.