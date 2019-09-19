ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії заявили про "план Б" в газових переговорах з Україною

Новини » Політика    19.09.2019 - 18:57
У Росії заявили про "план Б" в газових переговорах з Україною
Фото: Олексій Міллер (gazprom.ru)

Росія пропонує продовження діючого контракту на транзит

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія має "план Б" у газових переговорах з Україною щодо транзиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Міллера, "план Б" передбачає короткострокове продовження діючого контракту на транзит газу через Україну. Глава "Газпрому" додав, що "план Б" можуть задіяти, якщо Україна не встигне до 2020 року впровадити третій енергопакет.

"Є ризик, що станом на 1 січня 2020 Україна не зможе імплементувати третій енергопакет і створити незалежного сертифікованого газотранспортного оператора і незалежного регулятора. І ми сьогодні говорили про те, що в цьому випадку також має сенс розглядати і "план Б" - продовження діючого контракту на короткий якийсь проміжок часу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Брюсселі завершилися тристоронні газові переговори за участі України, Росії та Європейського союзу щодо продовження контракту на транзит газу. Тристоронні переговори тривали майже 40 хвилин.

Як писало РБК-Україна, Росія на тристоронніх газових переговорах в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Європейського союзу.

Додамо, що сторони домовилися продовжити тристоронні газові переговори через місяць. Віце-президент Єврокомісії з питань Енергоринку Марош Шефчович зазначив, що переговори будуть відновлені до кінця жовтня.

Оржель: переговори щодо газу були конструктивними Москва-Київ-транзит: з чим Україна їде на газові переговори до Брюсселя
Новини України Газпромгазовые переговоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся